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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 14:13

أرمينيا تطلب مساعدة موسكو لمواجهة أذربيجان

أرمينيا تطلب مساعدة موسكو لمواجهة أذربيجان
وقال السفير الأرميني: أرمينيا تدافع عن سيادتها وأراضيها وليس بحاجة إلى مساعدة عسكرية الآن من أحد.

وأضاف تاغانيان، قائلا: سنتوجه إلى موسكو في حال لزم الأمر لتزويدنا بالأسلحة الروسية اللازمة، لكن لسنا بحاجة إليها الآن.

وكانت الاشتباكات العسكرية قد تجددت بين البلدين في وقت مبكر من صباح الأحد، مع إعلان وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في قره باغ. وأعلن الجيش عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.

فيما أعلنت أرمينيا عن التعبئة العامة في البلاد لمن هم أقل من 55 عاما، لمواجهة التصعيد في منطقة قره باغ، وكشفت وزارة الدفاع الأرمينية أيضا عن مقتل 16 جنديا لديها وإصابة أكثر من مئة آخرين في إحصائية أولية.

من جهة اخرى، اعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، سيطرتها على بعض المرتفعات على حدود البلاد من أرمينيا.

فيما قال رئيس منطقة ناغورني قره باغ أن القوات الأرمينية استعادت مواقع حيوية كانت قد سيطرت عليها القوات الأذربيجانية.

يذكر أنه سبق وبدأ النزاع في قره باغ، في شباط عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها.

ومنذ عام 1992، كانت وما زالت قضية التسوية السلمية لهذا النزاع موضعا للمفاوضات التي تجري في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة ثلاثة رؤساء مشاركين - روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.
رقم : 888918
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