الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 14:18

الصجة الإيرانية: تسجيل 3512 اصابة جدیدة بكورونا

الصجة الإيرانية: تسجيل 3512 اصابة جدیدة بكورونا
واضافت سادات لاري ،في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيلة 3512 جدیدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 449 الفا و 960 حالة لغاية الان بينهم 4068شخصا في وضع حرج.

وتابعت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ376 الفا و531 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 190 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 25 الفا و779 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و959 الفا و783 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 888921
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: تدابير قائد الثورة حطمت آمال العدو
اللواء سلامي: تدابير قائد الثورة حطمت آمال العدو
هل تذعن الحكومة السودانية أمام الاغراءات الأمريكية العربية؟؟
هل تذعن الحكومة السودانية أمام الاغراءات الأمريكية العربية؟؟
28 أيلول 2020
موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع
موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع
28 أيلول 2020
العميد نيلفروشان: محور المقاومة والثورة الإسلامية اجتاز الحدود الإيرانية
العميد نيلفروشان: محور المقاومة والثورة الإسلامية اجتاز الحدود الإيرانية
28 أيلول 2020
‘‘اتفاق الأسرى‘‘ في اليمن.. نقطة ضوء وسط عتمة ملف السلام
‘‘اتفاق الأسرى‘‘ في اليمن.. نقطة ضوء وسط عتمة ملف السلام
28 أيلول 2020
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
26 أيلول 2020
حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا
حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا
26 أيلول 2020
الجامعة العربية تتهاوى أمام التطبيع
الجامعة العربية تتهاوى أمام التطبيع
26 أيلول 2020
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
26 أيلول 2020
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
26 أيلول 2020
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
25 أيلول 2020
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
25 أيلول 2020
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
25 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس