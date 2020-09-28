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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 14:32

‘‘حماس‘‘ و‘‘المجاهدين‘‘ تدعوان إلى شراكة وحوار وطنيين

‘‘حماس‘‘ و‘‘المجاهدين‘‘ تدعوان إلى شراكة وحوار وطنيين
وأضافت الحركة في بيان صحفي اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى انتفاضة الأقصى العشرين "أن الشراكة الوطنية والمقاومة الشاملة هما الطريق لانتزاع كل الحقوق وارجاع أرض فلسطين كاملة".

وشددت على "أن المأساوية واللحظات المستفزة التي قام بها المجرم أريئيل شارون وقطعان المستوطنين عندما اقتحم المسجد الأقصى تتكرر اليوم في بلدان عربية رضخت انظمتها لإرادة الشيطان ولهيمنة قوى الشر في المنطقة".

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لتفعيل المواجهة الشاملة مع الاحتلال الاسرائيلي بالتكتيكات المتاحة و المناسبة لكل جغرافيا يتواجد بها الشعب للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، وذلك رفضاً للمؤامرات والمخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية وبأيدي بعض الأنظمة العربية الخائنة والمطبعة، وفق البيان.

وطالبت الحركة الأمة بكل مكوناتها بالقيام بدورها المسؤول في العمل الجاد للدفاع عن قضيتها المركزية ألا وهي فلسطين والمسجد الأقصى ونبذ التطبيع والمطبعين.

من جانبها، قالت حركة حماس إنّ مسار العمل المشترك والحوار الوطني الشامل الذي مضت به من أجل ترتيب البيت الفلسطيني ومقاومة المحتل ومواجهة مخططاته هو خيار استراتيجي وقيمة عليا لن نتراجع عنها.

وأهابت الحركة، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ20 لانتفاضة الأقصى، بأبناء شعبنا بالاستمرار في شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه والدفاع عنه والتصدي لجنود الاحتلال المستوطنين الصهاينة "وبكل قوة مهما كلف ذلك من ثمن".

وأعلنت رفضها الكامل "لما أقدم عليه البعض من تطبيع للعلاقات مع المحتل الصهيوني"، مستهجنة موقف جامعة الدول العربية "التي تراجعت وانحرفت عن مسارها ورفضت إدانة التطبيع".

ووجّهت حماس التحيّة والوفاء لشهداء الشعب الفلسطيني وشهداء انتفاضة الأقصى وأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان على صمودهم وثباتهم في وجه المؤامرات، وفي مقدمتهم المرابطون والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى المبارك، مثمّنةً صمودهم وتمسكهم بحقوقهم والالتفاف حول المقاومة الباسلة، وتعاهدهم على المضي بهذا الطريق دفاعاً عن القدس والأقصى.
رقم : 888923
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