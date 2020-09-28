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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 14:37

أذربيجان تعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية بإقليم قره باغ

أذربيجان تعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية بإقليم قره باغ
وقالت وزارة الدفاع، في بيان أصدرته الإثنين، إن استهداف مواقع الجيش الأرميني بالصواريخ والمدفعية، أجبره على الانسحاب من بعض مواقع، وبالتالي تم السيطرة على بعض المرتفعات المحيطة بقرية تاليش.

وأشارت إلى تطهير المرتفعات من السيطرة الأرمينية وتكبيده خسائر فادحة، ونشرت صورا جوية تظهر جثث جنود من القوات الأرمينية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأذرية، في بيان، أن قوات الجيش الأرميني تقصف المنشآت المدنية في مدينة تيرتير القريبة من إقليم ناغورني قره باغ الحدودي، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة ذلك.

وبينما أكد متحدث باسم الوزارة السيطرة على 6 قرى، 5 في منطقة فيزولي وواحدة في جبرايل، نفت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية ذلك قائلة إن "إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية المتعلق باحتلال 6 قرى لا يتوافق مع الواقع. هذه المعلومات مستفزة".

فيما زعم رئيس إقليم "ناغورني قره باغ" أن القوات الأرمينية استعادت مواقع حيوية كانت قد سيطرت عليها القوات الأذربيجانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأذرية، في بيان الأحد، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

ووقع رئيس أذربيجان "إلهام علييف"، الإثنين، مرسوما ببدء التعبئة العسكرية الجزئية في البلاد.

وتتهم أذربيجان أرمينيا باحتلال نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، منذ عام 1992، وهي الأراضي التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

ويعود الخلاف بين الدولتين اللتين تقعان عند مفترق طرق رئيسة بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، إلى منطقة انفصالية تعرف باسم " ناغورني قره باغ"، وجذوره التاريخية ترجع إلى عام 1921 عندما ألحقت السلطات السوفيتية هذا الأقليم بأذربيجان، ولكن في 1991، أعلن استقلال من جانب واحد بدعم أرمينيا، وهو ما تسبب حينها بحرب راح ضحيتها 30 ألف قتيل، وتوقفت بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 1994.

وتسكن "ناغورني قره باغ" غالبية أرمنية، وهي تبعد عن العاصمة الأذربيجانية 170 ميلا، وقريبة جدا من الحدود مع أرمينيا، ورغم عدم الاعتراف بها إلا أن البعض يصنفها على أنها دولة حبيسة في شرق أوروبا.
رقم : 888925
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