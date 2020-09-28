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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 14:50

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من القدس وبيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من القدس وبيت لحم
ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد محمود شوشة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في قرية حوسان.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي عماد خليل عبيسان من منزله في حي عين اللوزة ببلده سلوان واستدعت شقيقه "علي" الذي سلم نفسه لاحقاً لمركز قوات الاحتلال في شارع صلاح الدين.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكا، شملت اعتقال (393) مواطنا، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر يونيو الذي سبقه.

ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزا، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.

وبين التقرير أن مناطق بيت لحم والقدس والخليل، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (292، 279، 254) انتهاكا على التوالي.
رقم : 888931
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