اللواء سلامي: تدابير قائد الثورة حطمت آمال العدو

وخلال مراسم إزاحة الستار عن الأعمال الوثائقية والبحثية الجديدة لمؤسسة وثائق وبحوث الدفاع المقدس وتكريم القادة والرواة في مجال التاريخ الشفوي، اعتبر اللواء سلامي الحرب المفروضة أكثر الحروب غير المتكافئة في العالم بعد عاشوراء، قائلا، لقد غيّر الإمام (رض) معادلات الحرب وجعل الشهادة سبيلاً أمام الشعب.



واعتبر اللواء سلامي عدم خوف الشعب من الموت سراً للانتصار في أي حرب، وقال، من لا يخاف الحرب لن يهزم أبدا.



وأضاف، إن الحرب انتهت ولم تنته الأعمال العدائية، قائلا، في الوقت الراهن ان أفكار قائد الثورة الإسلامية أفشلت مخططات الأعداء ومنعت العدو من متابعة أهدافه السياسية في العالم الإسلامي.



وأضاف، ان نطاق الدفاع المقدس اتسع وشباب العالم الإسلامي تعلموا المقاومة من دفاعنا المقدس وسلكوا طريق المقاومة التي حطمت معادلات العدو في المنطقة والعالم.



واشار اللواء سلامي إلى العقوبات الشاملة ضد ايران، قائلا، ان الأعداء شنوا حرباً اقتصادية وضغوطًا كبيرة، لكن قائدنا وقف ويعرف سر هزيمة العدو الذي يعرف ان الشعب الايراني سيستمر في مقاومته.