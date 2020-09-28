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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 15:09

سلطات البحرين توقف شخصين بتهم ملفّقة

سلطات البحرين توقف شخصين بتهم ملفّقة
وكشف بيان صادر عن رئيس النيابة البحرينية "عدنان فخرو"، أن تحرك النيابة، جاء بعدما تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، برصد خطبة على مواقع التواصل الاجتماعي ألقاها أحد الأشخاص في اجتماع عام، وقيام آخر بنشر دعوة عامة لحضوره.

وأضافت النيابة: "تضمنت تلك الخطبة دعاوى طائفية وإجازة صريحة لسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك استهجان أحد المذاهب بما من شأنه إثارة الفتن" بحسب البيان.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، قبل إحالة المتهمين للمحاكمة.

وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت رجلا من اتباع مدرسة اهل البيت عليهم السلام(الشهر الماضي)، بعد تداول مقطع مصور له وهو يقرأ "زيارة عاشوراء"، ووجهت له أيضا تهمة نشر الطائفية والتحريض على الكراهية.
رقم : 888937
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