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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 19:25

أردوغان: تركيا بصفتها وريثة الحضارة العثمانية تريد إحياء السلام بالمنطقة

أردوغان: تركيا بصفتها وريثة الحضارة العثمانية تريد إحياء السلام بالمنطقة
وقال أروغان في كلمة ألقاها الاثنين خلال ندوة بعنوان "القانون البحري الدولي وشرق المتوسط"، إن تركيا لا تريد التوتر في البحر المتوسط وإنما السلام والتعاون والإنصاف والعدل.

وأضاف: "دعونا نجعل من البحر المتوسط بحيرة سلام مجددا، ولا نلوث مياهه بخصومات جديدة".

وشدد على أن "تركيا بلد متوسطي، وكما كانت عبر التاريخ واليوم هي ليست ضيفا على هذه المنطقة بل نحن أهل الدار".

وحذر الدول الفاعلة في المنطقة قائلا: "كل خطوة يتم اتخاذها في البحر المتوسط تؤثر بشكل مباشر على أمن وحقوق ومصالح بلادنا"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يستغل الفرص الدبلوماسية لحل الأزمة وأنه خضع لليونان وقبرص.

ولفت إلى إمكانية حل المشاكل في البحر المتوسط "عبر جمع كل الفاعلين في المنطقة حول طاولة واحدة، وليس عن طريق إقصاء بعضنا البعض"، مؤكدا أن السلام المتوسطي لا يتحقق إلا بإدخال تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في المعادلة.

وكانت عمليات التنقيب عن الثروات النفطية في منطقة شرق البحر المتوسط التي أطلقتها تركيا أثارت توترات مع اليونان وقبرص وعدد من الدول الأوروبية وسط دعوات إلى خفض التوتر عبر الحوار.
رقم : 888972
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