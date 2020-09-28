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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 19:29

عضو "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع": الموساد يعمل بالإمارات منذ سنوات

عضو "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع": الموساد يعمل بالإمارات منذ سنوات
واشار  الشامسي على أن عمل الاستخبارات الإسرائيلية في الإمارات منذ سنوات هو "سبب كافٍ لقدرة الموساد على اختراق القرار السياسي والأمني في الإمارات، وهم بارعين في ذلك، مما نتجت عنه مثل هذه الاتفاقية."

ويستدرك: "يمكن تفسير الأمر سياسيا، فإسرائيل والإمارات تتقاطعان في مشاريع مشتركة، أهمها مناهضة (ثورات) الربيع العربي، وخاصة في مصر، بالإضافة إلى علاقة البلدين العدائية لإيران. هذه المشاريع يمكن أن تفسر حماس الإمارات للاتفاقية."

واکد الإعلامي الإماراتي أن "إسرائيل هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية، وتحقق من خلالها عدة مكاسب." و أن من أهم مكاسب إسرائيل هو "اختراق الوطن العربي بشكل عام والخليج (الفارسي) بشكل خاص إعلاميا، مستفيدة من الإمكانيات الإماراتية في ذلك، فالإمارات تملك أدوات إعلامية تتمتع بمتابعة في الوطن العربي."

وشدد على أن "العلاقة بين "إسرائيل" والخليج (الفارسي) تتطور بسرعة، ولا أستبعد أن تمتد لتواجد عسكري إسرائيلي فيه، بحجة الدعم في حماية الخليج الفارسي من إيران."
وحذر من أنه "عبر مظلة العمل التجاري والاقتصادي العلني يمكن أن تنشط الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية لتجنيد عملاء، للتجسس على الدول الخليجية والعربية."
رقم : 888977
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