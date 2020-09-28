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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 19:35

مصادر يمنية: ترتيبات لإنهاء مرحلة المستقيل منصور هادي

مصادر يمنية: ترتيبات لإنهاء مرحلة المستقيل منصور هادي
وقالت المصادر نقلا عن مصدر دبلوماسي يمني في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن هناك مساعي أمريكية لإنهاء مرحلة الرئيس اليمني المستقيل منصور هادي من أعلى هرم السلطة وإستبداله بشخصية جديدة من باقي الشخصيات ليحل محل هادي في منصب رئيس الجمهورية اليمنية.

وذكرت المصادر أن اختيار الإدارة الأمريكية وقع على شخصية عبدالعزيز جباري رئيس حزب العدالة اليمني ليحل محل هادي في منصب رئيس الجمهورية اليمنية لفترة انتقالية تمهد لانتخابات نيابية ورئاسية.

ولفت المصدر إلى أن المعيار الذي استندت إليه واشنطن في اختيارها لشخصية جباري هو الشعبية الكبيرة التي يحظى بن الأخير لدى الشارع اليمني نتيجة مواقفة المناهضة والمنتقدة لسياسة دول تحالف العدوان في اليمن.

وبحسب المصادر فإن الإدارة الامريكية دعت جباري لزيارة واشنطن لمناقشة ملف الأزمة اليمنية مع الرئيس دونالد ترامب.

واوضحت المصادر أن جباري إلتقى بترامب برفقة مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض وأطلعهم على الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد جراء استمرار الحرب.
رقم : 888983
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