رضائي: أميركا برهنت على دعمها للارهاب باغتيالها الشهيد سليماني

ولدى محادثاته عبر الفيديو كونفرانس مع وزير الشؤون الدولية في الحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، أعرب محسن رضائي عن تقديره لمواقف الصين الداعم لايران في الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، وقال: ان الاميركيين قاموا عبر وسائل اعلامهم بتشويه العلاقات الايرانية الصينية ، وروجوا الكثير من الاكاذيب والافتراءات المجانبة المجانب للحقيقة مما يستدعي تشكيل جبهة مشتركة ضد التضليل الأميركي.



ولفت رضائي الى ان اميركا انتهجت سياسة الاحادية واثارة المشاكل مع معظم دول العالم، فضلا عن انتهاكها للحرية والعدالة التي كانت تتبجح بهما. وكذلك انتهاكها للاقتصاد الحر الذي كانت تتشدق به، وذلك من خلال شنها حربا اقتصادية ضد ايران والصين والدول الاخرى.



وأضاف: لا شك ان التعاون بين ايران والصين، سيسجل حدثا تاريخيا في هزيمة ترامب، وسيشاهد العالم انتصار الشعبين الايراني والصيني، وهذا النصر سيكون نموذجا للشعوب الاخرى.



وتطرق رضائي الى اجراءات ايران في محاربة داعش، وقال: لولا محاربة ايران لداعش، لكان هذا التنظيم الارهابي قد أثر على المنطقة بأسرها، فقد وقفت ايران في الصف الاول في محاربة داعش، الا ان الاميركان اغتالوا في بغداد الشهيد قاسم سليماني الذي كان بطلا في محاربة الارهابيين، مشددا على ان هذا الاغتيال هو دليل هام على أن الاميركيين يعززون الارهاب في العالم.