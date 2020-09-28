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الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 20:25

هجمات متفرقة تؤدي لمقتل 6 من مسلحي "قسد" في سوريا

هجمات متفرقة تؤدي لمقتل 6 من مسلحي "قسد" في سوريا
وقالت مصادر محلية إن مسلحين اثنين من "قسد" قتلا بعد ظهر اليوم جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة عين عيسى وانفجار عبوة ناسفة بسيارة ذخيرة على التوالي قرب بلدة تل السمن بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية في وقت سابق اليوم أن هجوماً بعبوة ناسفة نفذه مجهولون استهدف سيارة عسكرية لـ"قسد" في بلدة العزبة شمال شرق دير الزور ما أدى إلى مقتل اثنين من مسلحي "قسد" التي تعمل تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي.

وفي ريف الحسكة لفتت المصادر إلى أن مسلحين اثنين آخرين لقيا مصرعهما جراء هجوم شنه مجهولون على سيارة عسكرية على الطريق الخرافي جنوب الحسكة.

وقتل أول أمس اثنان من مسلحي "قسد" بانفجار عبوة ناسفة كان زرعها مجهولون في وقت سابق بسيارة عسكرية تتبع لـ"قسد" وذلك خلال مرورها في محيط مدينة الشدادة بريف الحسكة الجنوبي.
رقم : 889003
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