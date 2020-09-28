تركيا تعلن موقفها من ارسال مقاتليها إلى قره باغ

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق على أن "الوقت قد حان لإنهاء الأزمة في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان".



وقال: "المنطقة ستستعيد السلام والهدوء فور انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية المحتلة".



وأضاف: "يجب وضع حد للأزمة التي بدأت في المنطقة بسبب احتلال أرمينيا لإقليم قره باغ الأذربيجاني".



وتابع: "أذربيجان التي قالت "حان وقت الحساب" مع أرمينيا، باتت مضطرة إلى حل مشاكلها بنفسها".



وتشهد الحدود الأذربيجانية الأرمينية اشتباكات مسلحة مستمرة منذ 12 يوليو الماضي، أسفرت حتى الآن حسب باكو عن مقتل 11 عسكريا أذريا بينهم جنرال، فيما أعلنت يريفان عن مقتل ضابطين اثنين وسقوط 5 مصابين، وسط اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن التوتر.