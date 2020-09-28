الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 20:48

روحاني يوعز للأجهزة الحكومية بتعزيز الخدمات الالكترونية

روحاني يوعز للأجهزة الحكومية بتعزيز الخدمات الالكترونية
وفي حديثه خلال الاجتماع السادس عشر للمجلس التنفيذي لتقنية المعلومات اليوم الاثنين، أكد روحاني أهمية وضرورة تسهيل الوصول الى المعلومات لجميع المواطنين، وقال: على جميع الاجهزة ان تعلن للمواطنين وتيرة نشاطاتها وخدماتها، من اجل كسب رضا المواطنين والتخفيف من هواجسهم، وأن تبادر الى رفع النواقص والثغرات والغموض والقلق لدى المواطنين.

واعتبر روحاني تقديم التقارير النوعية عن وضع خدمات الحكومة الالكترونية، ونقاط قوتها وضعفها بأنه يحظى بالأهمية، وأكد ضرورة نقل مطالب المواطنين في مجال الخدمات الذكية الى مدراء الاجهزة التنفيذية، الامر الذي يساعد هذه الاجهزة في تقديم خدمات افضل، ودعا جميع الاجهزة التنفيذية بتعزيز وتسهيل آليات استلام انتقادات المواطنين واقتراحاتهم.

وبيّن روحاني ان الحكومة الالكترونية يجب ان تكون في خدمة سلامة المواطنين ومعيشتهم، موعزا الى جميع الاجهزة التنفيذية بايلاء الاهتمام الخاص في هذا المجال، لافتا الى ان من اولويات الحكومة ومنذ بدء نشاطها، تعزيز البنى التحتية للحكومة الالكترونية، واشار الى دور الحكومة في احتواء تفشي جائحة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين.
رقم : 889008
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: تدابير قائد الثورة حطمت آمال العدو
اللواء سلامي: تدابير قائد الثورة حطمت آمال العدو
هل تذعن الحكومة السودانية أمام الاغراءات الأمريكية العربية؟؟
هل تذعن الحكومة السودانية أمام الاغراءات الأمريكية العربية؟؟
28 أيلول 2020
موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع
موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع
28 أيلول 2020
العميد نيلفروشان: محور المقاومة والثورة الإسلامية اجتاز الحدود الإيرانية
العميد نيلفروشان: محور المقاومة والثورة الإسلامية اجتاز الحدود الإيرانية
28 أيلول 2020
‘‘اتفاق الأسرى‘‘ في اليمن.. نقطة ضوء وسط عتمة ملف السلام
‘‘اتفاق الأسرى‘‘ في اليمن.. نقطة ضوء وسط عتمة ملف السلام
28 أيلول 2020
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
26 أيلول 2020
حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا
حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا
26 أيلول 2020
الجامعة العربية تتهاوى أمام التطبيع
الجامعة العربية تتهاوى أمام التطبيع
26 أيلول 2020
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
26 أيلول 2020
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
26 أيلول 2020
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
25 أيلول 2020
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
25 أيلول 2020
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
25 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس