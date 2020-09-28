الأردن يعلق على الأحداث بين أذربيجان وأرمينيا

أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز أهمية التهدئة وضبط النفس ووقف اطلاق النار وحل النزاع سياسيا وبالطرق السلمية عبر المفاوضات ووفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ذات الصلة.



وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز عن الأسف لسقوط ضحايا.



وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، في وقت سابق، مقتل 16 جنديا وإصابة أكثر من مئة آخرين في الاشتباكات في منطقة قرة باغ الحدودية مع أذربيجان. يأتي هذا التصعيد بعد أن قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في كاراباخ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن كاراباخ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".