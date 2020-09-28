الجعفري يكشف المسؤول الاول عن معاناة الشعب السوري

وأضاف الجعفري أن الأمم المتحدة لم تعد كما كانت وتغيرت كثيرا، فضلا عن عدم التزام الكثير من الدول الأعضاء بالميثاق الذي وضعته منذ تأسيسها".



وتابع: "الأمم المتحدة تعاني اليوم من انفصام".



وفي رده على سؤال إن كانت الأمم المتحدة مسؤولة عن معاناة الشعب السوري قال الجعفري، الأمم المتحدة مسؤولة جزئيا عن معاناة الشعب ولكنها جزئيا تقف إلى جانب الشعب، بمعنى أن جزء منها متمثل ببعض الدول الأعضاء فيها يقفون إلى جانب الشعب السوري.



ولفت إلى أن منظومة الأمم المتحدة أضحت في قبضة الدول الغربية التي تمول الجزء الأعظم منها، وهنالك إشكالية في عملها وهنالك فشل في كثير من الملفات وتدخل الكثير من الدول الأعضاء في محاولة فرض والتدخل بالكثير من شؤون الدول الداخلية.



من جانب آخر قال الجعفري أن "النظام التركي" يحتل أراضي في سوريا تعادل 4 مرات من مساحة الجولان المحتل، وقام بحرق المحاصيل الزراعية، وعمد إلى قطع مياه الشرب عن أهالي الحسكة، فضلا عن تمويل الإرهاب في إدلب.



كما شدد الجعفري على أن الوجود العسكري التركي والأمريكي في سوريا هو "احتلال" لأن تواجده يكمن خارج الإطار القانوني، ولا يمكن لأحد التدخل في الشأن السوري وسرقة النفط.



وأضاف: "الحكومات التي تمثل شعوبها هي التي يحق لها أن تقيم تحالفات خارجية مع الدول لمكافحة الإرهاب..نحن نكافح الإرهاب لذلك لجأنا إلى الحلفاء كروسيا وغيرها من الدول وقاموا بالمساعدة لأنهم هم أيضا مستهدفين من هذا الإرهاب".



وتابع: "أنجزنا الكثير في مكافحة الإرهاب مع روسيا وإيران لكننا لم نستطع استئصاله بشكل كامل إلى الآن لأن الولايات المتحدة تغذي بعض المجموعات تهدف إلى إثارة التوتر".



وأضاف الجعفري أن هنالك وثائق كشفت أن هنالك حملة ضد سوريا منذ عام 2014، تدل على أن الغرب مول الإرهاب، ومنها المخابرات البريطانية التي دعمت بعض المجموعات.

وفيما يخص زيارة الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرا إلى دمشق، لفت الجعفري إلى أنها "كانت زيارة ناجحة".



وقال: "تم خلال الزيارة إقرار الكثير من الاتفاقيات، ونحن نتطلع إلى شركائنا كروسيا والصين وإيران في مسألة إعادة الإعمار".



وأكد الجعفري على أن من يريد المساهمة بإعادة الإعمار في سوريا مرحب به لكن دون شروط أو تدخل.