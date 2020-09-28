الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 أيلول 2020 ساعة 21:58

الجعفري يكشف المسؤول الاول عن معاناة الشعب السوري

الجعفري يكشف المسؤول الاول عن معاناة الشعب السوري
وأضاف الجعفري  أن الأمم المتحدة لم تعد كما كانت وتغيرت كثيرا، فضلا عن عدم التزام الكثير من الدول الأعضاء بالميثاق الذي وضعته منذ تأسيسها".

وتابع: "الأمم المتحدة تعاني اليوم من انفصام".

وفي رده على سؤال إن كانت الأمم المتحدة مسؤولة عن معاناة الشعب السوري قال الجعفري، الأمم المتحدة مسؤولة جزئيا عن معاناة الشعب ولكنها جزئيا تقف إلى جانب الشعب، بمعنى أن جزء منها متمثل ببعض الدول الأعضاء فيها يقفون إلى جانب الشعب السوري.

ولفت إلى أن منظومة الأمم المتحدة أضحت في قبضة الدول الغربية التي تمول الجزء الأعظم منها، وهنالك إشكالية في عملها وهنالك فشل في كثير من الملفات وتدخل الكثير من الدول الأعضاء في محاولة فرض والتدخل بالكثير من شؤون الدول الداخلية.

من جانب آخر قال الجعفري أن "النظام التركي" يحتل أراضي في سوريا تعادل 4 مرات من مساحة الجولان المحتل، وقام بحرق المحاصيل الزراعية، وعمد إلى قطع مياه الشرب عن أهالي الحسكة، فضلا عن تمويل الإرهاب في إدلب.

كما شدد الجعفري على أن الوجود العسكري التركي والأمريكي في سوريا هو "احتلال" لأن تواجده يكمن خارج الإطار القانوني، ولا يمكن لأحد التدخل في الشأن السوري وسرقة النفط.

وأضاف: "الحكومات التي تمثل شعوبها هي التي يحق لها أن تقيم تحالفات خارجية مع الدول لمكافحة الإرهاب..نحن نكافح الإرهاب لذلك لجأنا إلى الحلفاء كروسيا وغيرها من الدول وقاموا بالمساعدة لأنهم هم أيضا مستهدفين من هذا الإرهاب".

وتابع: "أنجزنا الكثير في مكافحة الإرهاب مع روسيا وإيران لكننا لم نستطع استئصاله بشكل كامل إلى الآن لأن الولايات المتحدة تغذي بعض المجموعات تهدف إلى إثارة التوتر".

وأضاف الجعفري أن هنالك وثائق كشفت أن هنالك حملة ضد سوريا منذ عام 2014، تدل على أن الغرب مول الإرهاب، ومنها المخابرات البريطانية التي دعمت بعض المجموعات.
وفيما يخص زيارة الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرا إلى دمشق، لفت الجعفري إلى أنها "كانت زيارة ناجحة".

وقال: "تم خلال الزيارة إقرار الكثير من الاتفاقيات، ونحن نتطلع إلى شركائنا كروسيا والصين وإيران في مسألة إعادة الإعمار".

وأكد الجعفري على أن من يريد المساهمة بإعادة الإعمار في سوريا مرحب به لكن دون شروط أو تدخل.
رقم : 889026
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: تدابير قائد الثورة حطمت آمال العدو
اللواء سلامي: تدابير قائد الثورة حطمت آمال العدو
هل تذعن الحكومة السودانية أمام الاغراءات الأمريكية العربية؟؟
هل تذعن الحكومة السودانية أمام الاغراءات الأمريكية العربية؟؟
28 أيلول 2020
موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع
موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع
28 أيلول 2020
العميد نيلفروشان: محور المقاومة والثورة الإسلامية اجتاز الحدود الإيرانية
العميد نيلفروشان: محور المقاومة والثورة الإسلامية اجتاز الحدود الإيرانية
28 أيلول 2020
‘‘اتفاق الأسرى‘‘ في اليمن.. نقطة ضوء وسط عتمة ملف السلام
‘‘اتفاق الأسرى‘‘ في اليمن.. نقطة ضوء وسط عتمة ملف السلام
28 أيلول 2020
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
26 أيلول 2020
حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا
حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا
26 أيلول 2020
الجامعة العربية تتهاوى أمام التطبيع
الجامعة العربية تتهاوى أمام التطبيع
26 أيلول 2020
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
26 أيلول 2020
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
26 أيلول 2020
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
25 أيلول 2020
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
حرس الثورة الإسلامية تجري اتصالا مع حاملة الطائرات الأمريكية
25 أيلول 2020
مزاعم عودة العقوبات على إيران
مزاعم عودة العقوبات على إيران
25 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس