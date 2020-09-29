غارات على مختلف مناطق اليمن وخروقات في الحديدة

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن أمس الاثنين 7 غارات على مديرية صرواح و3 غارات على مديرية رحبة في محافظة مأرب، وغارتين على نقيل الوتدة بمديرية خولان الطيال بصنعاء ، وغارة على مديرية باقم بصعدة.



وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على الربوعة في عسير وغارة على الشبكة بنجران.



وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط، أن خروق قوى العدوان لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة بلغت خلال الـساعات الماضية 263 خرقا بينها استحداث تحصينات في الجبلية والدريهمي.



وأضاف المصدر أن من بين الخروق تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة والمنظر والتحيتا وحيس والفازة والجبلية، واستهداف مدينة الدريهمي بتسع قنابل من طائرات تجسسية و 56 خرقا لأكثر من ستمائة صاروخ وقذيفة و186 خرقا بالأعيرة النارية.