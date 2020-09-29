المالكي يدعو الحكومة لملاحقة منفذي جريمة الرضوانية

وقال المالكي في تغريدة على تويتر تلقينا بالم واسف بالغ نتائج الهجوم الصاروخي الغادر الذي استهدف منطقة الرضوانية، وادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من عائلة واحدة.



واضاف ان هذا الاستهداف يؤكد استمرار اعداء العراق في اعمالهم الاجرامية واصرارهم على العمل كاداة تخريبية حاقدة تستهدف العراقيين وامنهم ومصالحهم.



ودعا المالكي الحكومة الى ملاحقة الجناة وتقديمهم للقضاء.



كما استنكرت حركة وعي، الاثنين، حادثة الرضوانية، قائلة ان الكشف عن هوية الجهات التي تقف خلف هذه الهجمات اصبح ضرورة ملحة وعاجلة، مجددة دعوتها للحكومة ببدء مرحلة جدية من التصدي لمثل هذه الممارسات بوصفها افعال توازي جرائم المجاميع الارهابية التي تحاول عرقلة المصالح الوطنية المتعلقة بالاستقرار والسيادة.



وكان قد استهدف، عصر الاثنين، صاروخ كاتيوشا منزل احد عوائل منطقة البوشعبان ( البوعامر ) بقضاء الرضوانية في بغداد، ودمرته بالكامل وتسببت باستشهاد خمسة أشخاص، (ثلاثة أطفال وأمرأتين) وجرح طفلين، وقد تم تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد.