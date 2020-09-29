العراق.. ثلاث هزات أرضية تضرب السليمانية

وذكر بيان وزارة النقل العراقية ،اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث ثلاث هزات أرضية، مساء أمس الاثنين، في جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية.



وأضاف البيان أن الهزة الأولى سجلت في تمام الساعة (6:22:38) بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3,2) درجات على مقياس رختر وتبعد (21) كم جنوب شرق قضاء كلار، فيما حدثت الهزة الثانية بقوة مقدارها (3,6) درجات وتبعد (16) كم جنوب شرق القضاء في تمام الساعة (9:45:1 ) بالتوقيت المحلي.



وتابع أن الهزة الثالثة سجلت عند الساعة(9:45:58) بالتوقيت المحلي بقوة مقدارها ( 3,8) درجات وتبعد (16) كم جنوب شرق قضاء كلار، مشيراً إلى استشعار المواطنين بجميع الهزات.



ودعا البيان، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.