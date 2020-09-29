سوريا.. الاستعداد لعودة أهالي مدينة الحجر الأسود الى منازلهم

وتحدث خميس عن الإجراءات الحالية في المنطقة مبيناً أن آليات محافظة القنيطرة أيضاً مستمرة بعملية ترحيل الأنقاض من شوارع المدينة ضمن الاتفاق الذي عقد بين المحافظتين (ريف دمشق والقنيطرة)، حيث مضى على بدء عملية ترحيل الأنقاض شهر ونصف.



وتابع خميس في حديثه حول عمليات ترحيل الأنقاض والأتربة: سننتهي بعد أسبوع تقريباً من حي الثورة مشيراً إلى أنه خلال الشهر الأخير تم ترحيل أنقاض بحدود 5 إلى 6 آلاف متر مكعب.



وعن قابلية المنازل للسكن مجدداً، أوضح خميس أن نسبة المنازل القابلة للسكن في المنطقة تقريباً 80%، حيث يقطن الحجر الأسود حوالي 38 ألف عائلة الحجر الأسود، في حيي الثورة وتشرين (تجمع النازحين) وحدهما ما يقارب الـ10 آلاف عائلة.



أما عن الموعد المرتقب لبدء عودة الأهالي لمنازلهم في الحجر الأسود، فلم يحدده رئيس مجلس المدينة، لارتباطه بعمليات ترحيل الأنقاض وتأهيل شبكة الصرف الصحي والمياه، فقال: تم الانتهاء من تنظيف الشوارع الرئيسية، وبمجرد الانتهاء من مرحلة تأهيل البنى التحتية ومشروع الصرف الصحي والذي هو بطور الإنهاء، بإمكان الأهالي العودة لكن فعلياً لا يمكن تحديد وقت زمني في الوقت الراهن لحين الانتهاء من أعمال ترحيل الأنقاض والأتربة.



وبالنسبة للكهرباء، أفاد خميس بأن كشوفات الكهرباء جاهزة لكن هذا الموضوع معتمد على عودة السكان موضحاً: إن لم يتواجد سكان لا يمكن مد كهرباء تجنباً لحصول سرقات.



يذكر أن الجيش السوري استعاد سيطرته بالكامل على منطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق في 21 أيار 2018 بعد عمليات عسكرية مكثفة ضد تنظيم "داعش" الارهابي.