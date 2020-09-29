الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 10:16

سوريا.. الاستعداد لعودة أهالي مدينة الحجر الأسود الى منازلهم

سوريا.. الاستعداد لعودة أهالي مدينة الحجر الأسود الى منازلهم
وتحدث خميس عن الإجراءات الحالية في المنطقة مبيناً أن آليات محافظة القنيطرة أيضاً مستمرة بعملية ترحيل الأنقاض من شوارع المدينة ضمن الاتفاق الذي عقد بين المحافظتين (ريف دمشق والقنيطرة)، حيث مضى على بدء عملية ترحيل الأنقاض شهر ونصف.

وتابع خميس في حديثه حول عمليات ترحيل الأنقاض والأتربة: سننتهي بعد أسبوع تقريباً من حي الثورة مشيراً إلى أنه خلال الشهر الأخير تم ترحيل أنقاض بحدود 5 إلى 6 آلاف متر مكعب.

وعن قابلية المنازل للسكن مجدداً، أوضح خميس أن نسبة المنازل القابلة للسكن في المنطقة تقريباً 80%، حيث يقطن الحجر الأسود حوالي 38 ألف عائلة الحجر الأسود، في حيي الثورة وتشرين (تجمع النازحين) وحدهما ما يقارب الـ10 آلاف عائلة.

أما عن الموعد المرتقب لبدء عودة الأهالي لمنازلهم في الحجر الأسود، فلم يحدده رئيس مجلس المدينة، لارتباطه بعمليات ترحيل الأنقاض وتأهيل شبكة الصرف الصحي والمياه، فقال: تم الانتهاء من تنظيف الشوارع الرئيسية، وبمجرد الانتهاء من مرحلة تأهيل البنى التحتية ومشروع الصرف الصحي والذي هو بطور الإنهاء، بإمكان الأهالي العودة لكن فعلياً لا يمكن تحديد وقت زمني في الوقت الراهن لحين الانتهاء من أعمال ترحيل الأنقاض والأتربة.

وبالنسبة للكهرباء، أفاد خميس بأن كشوفات الكهرباء جاهزة لكن هذا الموضوع معتمد على عودة السكان موضحاً: إن لم يتواجد سكان لا يمكن مد كهرباء تجنباً لحصول سرقات.

يذكر أن الجيش السوري استعاد سيطرته بالكامل على منطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق في 21 أيار 2018 بعد عمليات عسكرية مكثفة ضد تنظيم "داعش" الارهابي.
رقم : 889088
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا شنّ المعلم هجوماً شرساً على تركيا؟
لماذا شنّ المعلم هجوماً شرساً على تركيا؟
تاريخ الانتفاضة يعيد نفسه.. هل يكون التطبيع شرارة لانتفاضة ثالثة؟
29 أيلول 2020
اللواء سلامي: تدابير قائد الثورة حطمت آمال العدو
اللواء سلامي: تدابير قائد الثورة حطمت آمال العدو
28 أيلول 2020
هل تذعن الحكومة السودانية أمام الاغراءات الأمريكية العربية؟؟
هل تذعن الحكومة السودانية أمام الاغراءات الأمريكية العربية؟؟
28 أيلول 2020
موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع
موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع
28 أيلول 2020
العميد نيلفروشان: محور المقاومة والثورة الإسلامية اجتاز الحدود الإيرانية
العميد نيلفروشان: محور المقاومة والثورة الإسلامية اجتاز الحدود الإيرانية
28 أيلول 2020
‘‘اتفاق الأسرى‘‘ في اليمن.. نقطة ضوء وسط عتمة ملف السلام
‘‘اتفاق الأسرى‘‘ في اليمن.. نقطة ضوء وسط عتمة ملف السلام
28 أيلول 2020
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
26 أيلول 2020
حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا
حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا
26 أيلول 2020
الجامعة العربية تتهاوى أمام التطبيع
الجامعة العربية تتهاوى أمام التطبيع
26 أيلول 2020
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
ترهيب أميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع
26 أيلول 2020
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
دبلوماسية البوارج في الخليج العربي.. خطأ ترامب الأخير
26 أيلول 2020
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله..
25 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس