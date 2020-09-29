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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 10:19

ارتفاع قياسي لوفيات واصابات كورونا في كيان الاحتلال

ارتفاع قياسي لوفيات واصابات كورونا في كيان الاحتلال
حيث 207 حالات منها تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي، بحسب ما أفادت وزارة صحة الاحتلال، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الصهيونية عن تسجيل 1121 إصابة، الإثنين، فيما سجلت منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء 143 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 65025 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 233554.

ووفقا لبيانات وزارة صحة الاحتلال، فإن وفيات كورونا شهدت ارتفاعا خلال شهر أيلول الجاري الذي سجل 562 حالة وفاة، وهي الحالات التي تشكل 37% من مجمل وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار الماضي.

ويتواصل تسجيل معدل قياسي بالإصابة والعدوى رغم التراجع بعدد الفحوصات خلال "يوم الغفران"، بحيث أن نسبة العدوى والفحوصات الموجبة بلغت 14%، فيما لوحظ قبل "يوم الغفران" ارتفاعا بالفحوصات الموجبة في مناطق الحريدية، بحيث تحتل 4 بلدات حريدية المراتب الأولى في إجمالي الفحوصات الموجبة ونسب العدوى.

وتشير بيانات وزارة صحة الاحتلال إلى أن 32.5% من فحوصات اكتشاف كورونا التي أجريت في مستوطنة "بيتار عيليت" كانت موجبة، وفي مستوطنة "إلعاد" 31.27% من الفحوصات موجبة، بينما في مدينة بني براك بلغت النسبة 27.91%، وفي مستوطنة "بيتار عيليت" 26.42% من الفحوصات كانت موجبة.
رقم : 889089
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