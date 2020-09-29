الخارجية اللبنانية ‘‘لإسرائيل‘‘: حزب الله جزء من إرادة اللبنانيين

ووفق بيان صادر عن الخارجية اللبنانية، فقد قالت البعثة في ردها إن لبنان "يؤكد حقه في المقاومة لتحرير أرضه والدفاع عن سيادته ممثلا بالمؤسسات الدستورية التي تعبر عن إرادة الشعب اللبناني، والتي يشكل حزب الله اللبناني أحد حركات المقاومة جزءا لا يتجزأ منها".



وأكدت البعثة "التزام لبنان بالقرار 1701، وقيامه بكل ما يلزم لتسهيل قيام اليونيفيل بمهمتها"، مذكرة المجتمع الدولي "بعدم إحترام القوة القائمة بالاحتلال لموجباتها بموجب هذا القرار، واستمرارها في الاعتداء على السيادة اللبنانية، وانتهاك طائراتها الحربية لمجالنا الجوي واستخدامه للاعتداء على سوريا وشعبها".



وأضافت أن "الغريب أن القوة القائمة بالاحتلال تنصب نفسها في موقع السلطة القضائية اللبنانية في موضوع انفجار المرفأ، الذي لم تكتمل بعد التحقيقات في شأن أسبابه، والتي لا يجوز استبعاد فرضية العمل المدبر من الخارج، وفي هذه الحال ستكون هذه القوة في صلب دائرة الاتهام".