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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 10:52

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية
اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت، كما نصبت حاجزا طيارا على مدخلها، وصادرت مركبة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فتى من مخيم العروب شمال الخليل (جنوب الضفة)، وداهمت منزلا في دير العسل جنوب المحافظة.

كما داهمت قوات الاحتلال قرية زبوبا الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري ومعسكر سالم غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها وِأعاقت تحركات المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية في خطوة استفزازية ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها حتى فجر اليوم، بعد أن استجوبت عددا من المواطنين وفتشت مركباتهم.

وفي طولكرم، داهمت آليات الاحتلال العسكرية أطراف بلدة فرعون قضاء طولكرم وداهمت منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، أربعة فتية من مخيم العين قرب مستوطنة "ألون موريه" شرق محافظة نابلس، بزعم العثور على زجاجات حارقة بحوزتهم.
رقم : 889096
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