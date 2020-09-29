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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 10:55

دبلوماسي ايراني: المنطقة بحاجة إلى السلام والصداقة والتعاون

دبلوماسي ايراني: المنطقة بحاجة إلى السلام والصداقة والتعاون
وفي تغريدة نشرها باللغة الروسية على صفحته الشخصية في تويتر، قال السفير الايراني في موسكو: أذربيجان وأرمينيا دولتان جارتان لنا، وسياستنا تجاه جيراننا وعلاقاتهم مع بعضنا البعض كانت دائما قائمة على التعاون وتسوية الخلافات على اساس الحوار وعن طريق الدبلوماسية.

واضاف جلالي: في الظروف الراهنة، تحتاج شعوب المنطقة الى السلام والصداقة والتعاون أكثر من أي شيء آخر.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد دعت كلا من اذربيجان وارمينيا الى وقف اطلاق النار فورا وبدء الحوار بينهما واكدت إن الحل العسكري ليس حلاً دائمًا لهذا النزاع المستمر منذ عقود، كما اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف محادثات هاتفية مع نظيريه الاذربيجاني والارميني.
رقم : 889098
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