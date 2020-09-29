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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 11:04
البرلمان الإيراني يمنح الثقة لمرشح وزارة الصناعة
وحصل الوزير رزم حسيني على 175 صوتا اهلته لتولي منصب وزارة الصناعة والمناجم والتجارة التي كان يديرها بالوكالة خلال الاشهر الماضية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
889100
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