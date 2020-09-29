أنصارالله تستقبل وجهاء قبيلة مراد العائدين إلى صف الوطن

ورحب الحوثي خلال اللقاء بوجهاء ومشائخ قبيلة مراد، مشيدا بموقفهم الوطني ومساندتهم لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.



فيما أكد محافظ صنعاء أن الجبهة الداخلية أصبحت أكثر تماسكا بفضل وعي أبناء الشعب اليمني وإدراكهم لمخططات العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



بدورهم أكد مشايخ ووجهاء قبيلة مراد، دعم ومساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان، معبرين عن الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



وحضر اللقاء مستشار المجلس السياسي الأعلى "محمد يحيى الحاوري" وعضو مجلس الشورى "يحيى علي عايض" ووكلاء محافظة صنعاء "علي الغشمي "و"عاطف المصلي" و"محمد دحان" ومدير مديرية همدان "منير الكبسي" ومشائخ ووجهاء همدان.