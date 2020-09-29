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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 12:35

سلطنة عمان تحدد موعد افتتاح المساجد

سلطنة عمان تحدد موعد افتتاح المساجد
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطنة، إنها ستعيد فتح المساجد والجوامع اعتباراً من منتصف نوفمبر القادم، "وفق ما وضعته من أدلة إرشادية وتدابير احترازية".

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ذلك سيكون "اعتماداً على ما يستجد من مؤشرات محلية تصدر من اللجنة العُليا المكلفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، تثبت أن تقارير أعداد المصابين دون مرحلة كتلة الخطر في انتشار العدوى".


وأشارت الوزارة إلى "حرصها البالغ على إعادة فتح الجوامع والمساجد ودور العبادة التي أُغلقت بسبب تفشي كورونا، بقرار من اللجنة العليا؛ حيث إن اللجنة في اجتماعها بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، أبدت قلقها الشديد من مستجدات الجائحة وعودة انتشار المرض على المستويين المحلي والعالمي، وارتفاع أعداد الإصابات به والوفيات الناجمة عنه".

وكانت وزارة الأوقاف العُمانية قررت في منتصف مارس الماضي، إغلاق جميع مساجد البلاد؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء برفع الأذان، وكذلك إيقاف صلاة الجمعة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة حتى أمس الاثنين، 98.057 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 924 حالة وفاة، وبلغ إجمالي المتعافين 88.234، بحسب الإحصائيات العمانية.
رقم : 889122
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