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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 12:40

سوريا.. ارتفاع درجات الحرارة يعقبها أمطار

سوريا.. ارتفاع درجات الحرارة يعقبها أمطار
وتوقعت المديرية في نشرتها ،صباح اليوم الثلاثاء، عن طقس سوريا استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

الأربعاء 30 أيلول، تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية.

الخميس 1 تشرين الأول، توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية، كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية مع هبات تتجاوز 50 كم/سا أحياناً.

وسبق وذكرت مصادر صحفية معنية بالأحوال الجوية أن سوريا تشهد عودة لانخفاض عام بدرجات الحرارة اعتباراً من الخميس 1/10/2020 على جميع المناطق السورية ودمشق العاصمة ومزيد من الانخفاض أيضاً ما بعد الخميس وتوقعات بحالة مطرية جديدة.

ودرجات الحرارة المتوقعة لأيام هي:

سوريا.. ارتفاع درجات الحرارة يعقبها أمطار
رقم : 889124
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