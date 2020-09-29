العراق.. تحالف الفتح يدين قصف الرضوانية

وذكر التحالف في بيان، إنه يعرب عن ادانته واستنكاره الشديد للخرق الأمني وهو جريمة بشعة وعدوان على ابناء شعبنا الصابر.



وأضاف: أننا في هذه اللحظة العصيبة التي يمر بها الوضع الامني ندين هذه الأعمال من أي مصدر اتت، حيث تستهدف أرواح الأبرياء وتنتهك حرمة المناخ الوطني وتستهدف السلم والامن المجتمعي.



وأوضح تحالف الفتح أن الإرهاب وخلاياه ومجموعاته الغاشمة تهديد مباشر للسلم والأمن والاستقرار الوطني وهو يحاول عبر هذه العمليات والخروقات خلط الأوراق وبث الفتنة الشوهاء واتهام الفصائل الوطنية المجاهدة.



بدوره، طالب تحالف الفتح الحكومة والأجهزة الأمنية بالعمل الجاد والحازم من أجل كشف من يقف خلف هذه الجريمة البشعة وأن لا تسمح لقوى الإرهاب والجريمة أن تعبث بأمن العراق وشعبه وحماية العراقيين من استهداف الإرهاب وقوى الفتنة.



وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري بالحادث، وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم، لينالوا أشد العقوبات، مطالباً جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة، للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين.



ووفقا لبيان أصدرته العمليات المشتركة مساء امس فقد، قتلت امرأتين و3 أطفال وأصيب طفلان آخران، جراء سقوط صاروخي "كاتيوشا" على منزلهم، في منطقة الرضوانية قرب مطار بغداد الدولي، وتسبب الصاروخان اللذان أطلقا من حي الجهاد غربي بغداد بتدمير المنزل بالكامل.