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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 14:43
خطیب زادة: لن نسمح باستخدام الأراضی الإیرانیة لنقل السلاح
جاء ذلك ردا على اخبار كاذبة روجت لها بعض وسائل الاعلام زعمت عبور اسلحة وتجهيزات عسكرية الى ارمينيا عبر الاراضي الايرانية.
واشار خطيب زادة الى ان ما يجري هو تبادل السلع المتعارفة بين ايران ودول المنطقة ، وهذا الامر متواصل وليس جديدا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
889148
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