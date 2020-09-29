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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 18:03

ايران .. تسجيل 3677 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 378 الفا

ايران .. تسجيل 3677 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 378 الفا
واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيلة 3677 جدیدةللاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 453 الفا و 637 حالة لغاية الان بينهم 4079شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ378 الفا و727 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 207 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 25 الفا و986 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و986 الفا و720 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 889167
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