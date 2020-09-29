المعارضة البحرينية تدعو للمشاركة في جمعة «سقوط اتفاق الخيانة»

وأكدت القوى المعارضة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «هذه الفعالية المرتقبة تعد محطة جديدة من محطات الرفض الشعبي المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني».



وتأتي هذه الدعوة على وقع استمرار التظاهرات الغاضبة في مختلف المدن والبلدات البحرينية، رفضا للتطبيع البحريني مع العدو االصهيوني، ورفع أعلام فلسطين وشعارات مناهضة للتطبيع، والتأكيد على التمسك بالقضية الفلسطينية، والبراءة من الخيانة واتفاقية التطبيع.



ورصدت مصادر مطلعة خروج اكثر من 150 تظاهرة ومسيرة احتجاجية في البحرين منذ الإعلان عن التطبيع بين نظام آل خليفة والكيان الصهيوني.