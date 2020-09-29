باسيل: كلام ماكرون واقعي وموضوعي ما عدا تعميم مسؤولية الفشل

واعتبر جبران باسيل أن "حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل الأخير بنّاء وواقعي وموضوعي وفيه حرص على لبنان، ما عدا تعميم مسؤولية الفشل على الجميع"، مشيرا الى أن "هذا الأمر ممكن أن يفهم و"بتقطع بالسياسة" على الرغم من أنها ليست عائلة".
وشدد على أن الذي "ما بيقطع معنا، هو تعميم انو الكل قبضوا"، لافتا الى أن "ماكرون يجب يعرف من الادارة الفرنسية وارشيفها ان في لبنان،منذ زمان، ومنذ ايام الطائف تحديداً، في ناس بتقبض وفي ناس ما بتقبض".
وأضاف: "التحدي نحنا بعدنا رافعينو بوجه الجميع وبوجه اجهزة المخابرات الدولية والنظام المصرفي العالمي"، موضحا "أننا نتكلم من حرصنا على استمرار المبادرة الفرنسية ونجاحها".