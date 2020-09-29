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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 18:10

باسيل: كلام ماكرون واقعي وموضوعي ما عدا تعميم مسؤولية الفشل

باسيل: كلام ماكرون واقعي وموضوعي ما عدا تعميم مسؤولية الفشل
واعتبر ​جبران باسيل​ أن "حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل الأخير بنّاء وواقعي وموضوعي وفيه حرص على ​لبنان​، ما عدا تعميم مسؤولية الفشل على الجميع"، مشيرا الى أن "هذا الأمر ممكن أن يفهم و"بتقطع بال​سياسة​" على الرغم من أنها ليست عائلة".

وشدد على أن الذي "ما بيقطع معنا، هو تعميم انو الكل قبضوا"، لافتا الى أن "​ماكرون​ يجب يعرف من الادارة الفرنسية وارشيفها ان في لبنان،منذ زمان، ومنذ ايام ​الطائف​ تحديداً، في ناس بتقبض وفي ناس ما بتقبض".

وأضاف: "التحدي نحنا بعدنا رافعينو بوجه الجميع وبوجه اجهزة المخابرات الدولية والنظام المصرفي العالمي"، موضحا "أننا نتكلم من حرصنا على استمرار المبادرة الفرنسية ونجاحها".
رقم : 889171
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