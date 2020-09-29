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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 18:16

روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير

روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
وافاد الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية الايرانية بان الرئيس روحاني اكد خلال تسلمه اوراق اعتماد السفير العراقي الجديد نصير عبدالمحسن عبدالله بان آية الله السيستاني حظي على الدوام باحترام الشعب والحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان دور مرجعية سماحته في امن واستقرار العراق منقطع النظير.

واكد الرئيس روحاني بان علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع العراق كبلد صديق وشقيق وجار يحظى باهمية فائقة واضاف: ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على دعم السلام والاستقرار والامن في العراق.

واشار الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت بكل قواها وامكانياتها الى جانب الحكومة والشعب العراقي في مرحلة مكافحة تنظيم داعش الارهابي وقال: ان استشهاد الفريق سليماني وابو مهدي المهندس كقائدين كبيرين مؤشر الى ان الشعبين الايراني والعراقي يقفان الى جانب بعضهما بعضا في التصدي للارهاب.

وخلال اللقاء قدم السفير العراقي الجديد في طهران اوراق اعتماده الى الرئيس روحاني، واكد ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات بين طهران وبغداد وقال: ان العراق حكومة وشعبا لن ينسى دعم وجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة داعش.
رقم : 889175
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