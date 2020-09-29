الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 18:30

ايران والعراق وحماية امن المنطقة

ايران والعراق وحماية امن المنطقة
الوزير العراقي التقى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني اضافة الى نظيره وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف وتبادل معهم وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتدارس سبل تطوير العلاقات وبحث ايضا تطورات الاوضاع الاقليمية ولاسيما القضية الفلسطينية.

الرئيس الدكتور حسن روحاني لدى استقباله وزير الخارجية الضيف ثمن قرار مجلس النواب العراقي بتاريخ 5/1/2020 القاضي بخروج جميع القوات الاجنبية من اراضي هذا البلد الشقيق معتبرا ان الوجود العسكري الاميركي في العراق وافغانستان ودول الخليج الفارسي يضر بأمن المنطقة وان الجمهورية الاسلامية مستعدة للمساعدة في ازالة هذا التواجد.

ولم تخل تصريحات كبار المسؤولين الايرانيين الاخرين الذي التقاهم وزير الخارجية العراقي من الاشارة الى هذا الموضوع، الامر الذي اجاب عليه الدكتور فؤاد حسين بالقول:( ان العراق لا يسمح باي تهديد بجيرانه انطلاقا من اراضيه مؤكدا على عمق العلاقات بين طهران وبغداد) مضيفا (ان العراق حكوماً وشعباً وبرلماناً ملتزم بالحفاظ على استقلاله وسلامة اراضيه).

لقد لمس الوزير الضيف حرص كبار المسؤولين الايرانيين على تطوير مجالات التعاون بين البلدين خصوصا في قطاع الطاقة وربط خط سكك الحديد بين البصرة وخرمشهر اضافة الى كري نهر اروند وبما يعزز الملاحة المائية ثنائيا.

كما وجد استعداد الجمهورية الاسلامية الكامل لدعم العملية السياسية في العراق والعمل على محاربة الارهاب والتطرف ومكافحة تداعيات جائحة كورونا .

ولمس كذلك رفض ايران لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني باعتبار ذلك خيانة كبرى وانتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني حيث شدد المسؤولون الايرانيون على ضرورة التعاون بين دول المنطقة في ظل الحوار وتبادل الآراء دون تدخل اي طرف اجنبي في هذا الموضوع.
واستعرض الجانبان التضحيات التي قدمها الشعبان الايراني والعراقي في سبيل القضاء على خطر الارهاب التكفيري الذي كان يتهدد العراق وعموم المنطقة.

ان ايران والعراق بلدان جاران يتميزان بعلاقات استراتيجية لها ابعد الاثر في حماية استقرار المنطقة وامنها. فقد تعاون المجاهدون الايرانيون والعراقيون وحققا معا الانتصار التاريخي على داعش ودولته التكفيرية الدموية التي اختلقها الاميركان والصهاينة لتكون خنجرا في خاصرة الامة الاسلامية بعد "اسرائيل" والنظام السعودي الوهابي.

ويمتلك البلدان روابط سياسية واقتصادية وعسكرية عالية المستوى برزت في توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية لتطوير التعاون المشترك بماعاد ويعود بالنفع والفائدة لمصلحة الشعبين الشقيقين اللذين يشكل احدهما عمقا استراتيجيا للآخر.

لقد قدمت ايران والعراق خيرة ابنائهما لحماية المصالح الاستراتيجية والامن القومي لكل منها .وقد شكل استشهاد القائدين الكبيرين الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس إثر اغتيال اميركي اجرامي غادر ميثاقا للدم اكد فيه البلدان تمسكهما بالثوابت الوطنية وتطلعاتهما المشروعة وصيانتها من مخاطر قوات الغزو الاميركي ومرتزقة التكفير والتطرف الذين يهددون معا شعبي القطرين الشقيقين والامة الاسلامية كافة، الامر الذي يستدعي مزيدا من التلاحم والتكاتف والتعاون لإنزال القصاص العادل بهم وطردهم جميعا وتخليص العراق والمنطقة من شرورهم.
رقم : 889186
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
29 أيلول 2020
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
29 أيلول 2020
روحاني يؤكد اهتمام إيران بتطوير وتعميق التعاون مع سلطنة عمان
روحاني يؤكد اهتمام إيران بتطوير وتعميق التعاون مع سلطنة عمان
29 أيلول 2020
اللواء سلامي: قبرنا احلام أميركا السياسية لتحقيق الشرق الأوسط الجديد
اللواء سلامي: قبرنا احلام أميركا السياسية لتحقيق الشرق الأوسط الجديد
29 أيلول 2020
لماذا شنّ المعلم هجوماً شرساً على تركيا؟
لماذا شنّ المعلم هجوماً شرساً على تركيا؟
29 أيلول 2020
تاريخ الانتفاضة يعيد نفسه.. هل يكون التطبيع شرارة لانتفاضة ثالثة؟
29 أيلول 2020
اللواء سلامي: تدابير قائد الثورة حطمت آمال العدو
اللواء سلامي: تدابير قائد الثورة حطمت آمال العدو
28 أيلول 2020
هل تذعن الحكومة السودانية أمام الاغراءات الأمريكية العربية؟؟
هل تذعن الحكومة السودانية أمام الاغراءات الأمريكية العربية؟؟
28 أيلول 2020
موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع
موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع
28 أيلول 2020
العميد نيلفروشان: محور المقاومة والثورة الإسلامية اجتاز الحدود الإيرانية
العميد نيلفروشان: محور المقاومة والثورة الإسلامية اجتاز الحدود الإيرانية
28 أيلول 2020
‘‘اتفاق الأسرى‘‘ في اليمن.. نقطة ضوء وسط عتمة ملف السلام
‘‘اتفاق الأسرى‘‘ في اليمن.. نقطة ضوء وسط عتمة ملف السلام
28 أيلول 2020
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
الجيش الايراني: حققنا انجازات في المجال الدفاعي رغم الحظر
26 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس