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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 20:10

انتفاضة فلسطينية ثالثة تلوح في الأفق

انتفاضة فلسطينية ثالثة تلوح في الأفق
وكانت قد قامت قوات العدو الصهيونيّ بفتح النيران على رؤوس المصلين قبل الانتهاء من صلاة الجمعة وجرت مواجهات في ساحات الأقصى بين المصلين وجنود الاحتلال أسفرت وقتها عن استشهاد 7 أشخاص و250 جريحاً، ثم امتدت الاشتباكات إلى كل أرجاء فلسطين والضفة الغربيّة وقطاع غزة بالإضافة إلى مناطق الـ 48 ما شكل بداية للانتفاضة المباركة الثانيّة، وقدم فيها الفلسطينيون آلاف الشهداء والجرحى دفاعاً عن بلادهم وقضيّتهم.
 
وفي هذا السياق بيّنت حركة الجهاد الإسلاميّ أنّ "انتفاضة الأقصى ستبقى تحمل إلهاماً لكل الأجيال لمواصلة النضال والمقاومة بوجه محاولات الاستئصال والإخضاع، وبعد مرور 20 عاماً على الانتفاضة التي حملت اسم المسجد الأقصى، أوضح عضو المكتب السياسيّ لحركة الجهاد الإسلاميّ، نافذ عزام، في بيان، أنّ الانتفاضة كانت "نقطة مضيئة" في تاريخ الشعب الفلسطينيّ، ورسخت معها صورة هذا الشعب الشامخ والمكافح والذي لا يستكين".
 
وقال عزام إنّ "انتفاضة الأقصى" اشتعلت بعد 7 سنوات من التوقيع على "اتفاق أوسلو" الذي دشن لمرحلة جديدة أُريدَ لها أن تكون تكريساً للأمر الواقع، حيث ظن الكثيرون أن الشعب الفلسطينيّ قد طوى صفحة المقاومة والنضال، بل كان هناك رهانات على أنّ المنطقة ستودع بالكامل تاريخها وروحها وتدخل في حقبة "السلام المدنس".
 
يشار إلى أن أنّ أبناء فلسطين رفضوا قيام دولة الإمارات بفتح باب التطبيع مع العدو الصهيونيّ بذريعة وقف مشاريع ضم الأراضي الفلسطينيّة، وكانوا قد خرجوا في تظاهرات غاضبة نددت بعمالة أبو ظبي وحكامها، في ظل الإجماع السياسيّ والشعبيّ على رفض الخيانة الإماراتيّة والعربيّة.
 
في إحياء ذكرى انتفاضة الأقصى،كانت واضحة الرسالة التي وجهها مئات الفلسطينيين في الوقفة الجماهيريّة وسط مدينة رام الله، بالضفة الغربيّة المحتلة، حيث أكّدوا تمسكهم بالحقوق الفلسطينيّة في مواجهة "صفعة القرن" الأمريكيّة التي تهدف إلى تصفيّة قضيّتهم، وخطة الضم الصهيونيّة والمطبعين العرب.
 
وبحسب محللون سياسيون فإنه من غير المستبعد أن تنطلق شرارة انتفاضة فلسطينيّة جديدة في ظل التمادي الصهيونيّ المتزامن مع الضغوط العربيّة والأمريكيّة، وإنّ أكثر ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم هو الوحدة ولا شيء غيرها، لمواجهة الخطر الداهم الذي يهدد مستقبلهم، وبالتأكّيد فإنّ الشعب الفلسطينيّ يستطيع بوحدته أن يُفشل كل الخيانات والمؤامرات.
 
رقم : 889213
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