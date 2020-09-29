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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 20:16

رسمياً .. إعلان الشيخ نواف الأحمد أميراً للكويت

رسمياً .. إعلان الشيخ نواف الأحمد أميراً للكويت
وجاء في البيان، الذي تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح: "ننعى إلى الشعب الكويتي وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم وفاة المغفور له بإذن الله قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد، الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة".

وأضاف: "ينادي المجلس بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت".

وتابع: "يعلن المجلس الحداد في البلاد لمدة 40 يوما، وإغلاق الدوائر الرسمية لـ3 أيام أعتبارا من اليوم الثلاثاء".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.
رقم : 889216
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