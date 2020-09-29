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الثلاثاء 29 أيلول 2020 ساعة 20:34

مستوطنون يقتحمون الأقصى و'جماعات الهيكل' تدعو لتوسيع الاقتحامات

مستوطنون يقتحمون الأقصى و
وأفادت مصادر مقدسية، أن 29 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدُّوا طقوسا تلمودية واستفزازية.

وأمّنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات المستوطنين، ووفرت لهم الحماية منذ دخولهم باحات الأقصى من باب المغاربة حتى مغادرته.

ودعت "جماعات الهيكل" المزعوم اليوم الثلاثاء، لتوسيع دائرة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال عيدي "العرش " و"فرحة التوراة"، مستنفرة عناصرها وموظفيها على صفحات التواصل الاجتماعي كافة، ومن خلال الاتصال المباشرة والرسائل النصية.

ووزعت الجماعات المتطرفة أمس الاثنين، بياناً في البلدة القديمة وساحة البراق تدعو فيه للمزيد من الضغط على المصلين والمرابطين والأوقاف الإسلامية بهدف قلب وتغير الواقع في المسجد الأقصى.

وطالبت شرطة الإحتلال بتشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس المحتلة، عادِّين أن من حقوقهم الصلاة في كل ما هو تحت السيادة الإسرائيلية، وفق زعمهم.

ولفتت "جماعات الهيكل" المزعوم إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية، والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية، وكررت سرد عدد من المشاريع الاستيطانية بالمنطقة الجنوبية من البلدة القديمة، وحائط البراق، والقصور الأموية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى.

وأكدت وفق البيان؛ "أن اقتحامات المسجد الأقصى سيجري تفعيلها والترويج لها بطرق "مشوقة " وجذابة أكثر بعد افتتاح القاعة وعرض الأفلام المدمجة والمدعمة بكم هائل من الصور والأفلام الوثائقية التي تم إعدادها لهذا الهدف".

وتشهد مدينة القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً بدأ منذ عدة أيام ويستمر لأسابيع بسبب الأعياد اليهودية وتفشي وباء كورونا.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

وشهدت مدينة القدس المحتلة تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.
رقم : 889226
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