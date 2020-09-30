اليمن: المجلس السياسي الأعلى يعزي بوفاة أمير الكويت

فيما يلي نص البرقية:



سمو الأمير نواف الأحمد الصباح

أمير دولة الكويت الشقيقة



تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.



وإننا في المجلس السياسي الأعلى ونيابة عن شعب الجمهورية اليمنية نعبر عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لسموكم ولكافة أسرة الفقيد ومن خلالكم إلى الشعب الكويتي الشقيق بهذا المصاب الجلل.



ولن ننسى اهتمام الفقيد بالسلام في اليمن ورعايته لمشاورات الكويت الأولى والثانية... داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".