موسوي يؤكد ضرورة الحل السلمي للخلافات بين باكو ويريفان

وخلال حضوره اجتماع وزيري الزراعة الايراني والاذربيجاني الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس، اكد موسوي مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم وحدة اراضي جمهورية آذربيجان ومعارضة الاحتلال وضرورة الحل والتسوية السلمية للخلافات بينها وبين ارمينيا في اطار القواعد الدولية.



وعزى شعب وحكومة جمهورية آذربيجان بمصرع عدد من مواطنيها المدنيين خلال الاشتباكات العسكرية الاخيرة، منددا بمحاولات افراد من طرف ثالث ومحافل خاصة لاثارة الاشاعات ونشر اخبار كاذبة بهدف المساس بالعلاقات الودية والاخوية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان.



وخلال هذا الاجتماع جرت محادثات بناءة لتنمية التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الزراعية بين وزيري الزراعة الايراني والآذربيجاني.