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الأربعاء 30 أيلول 2020 ساعة 10:57

العراق يعلن الحداد العام على رحيل أمير الكويت

العراق يعلن الحداد العام على رحيل أمير الكويت
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء" ان العراق يشارك الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً أحزانهم برحيل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وبهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من أيلول الجاري".

وعزا مكتب رئيس الوزراء العراقي قرار اعلان الحديد "وفاءً لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم الأشقاء في الكويت صبراً جميلاً، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم امس الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما، في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة طويلة مع المرض وفي اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي تمت تسمية ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح {83 عاماً} أميراً جديداً للبلاد، وإعلان الحداد في الدولة لـ 40 يوماً.
رقم : 889310
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