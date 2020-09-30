قوات الاحتلال تشن حملات دهم واعتقال في الضفة المحتلة

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقان ياسين وأحمد العرايشة من منزليهما في مخيم الجلزون شمال المدينة.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدة بيت فجار جنوب المدينة.



وأفادت مصادر أمنية محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين علي موسى العجوري (21 عاما)، وسيف ماجد العجوري (18 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين، وداهمت عدة منازل في الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شادي حسن البطران (30 عاما) من بلدة اذنا غرب الخليل، وأوس موسى عادل اصليبي (20 عاما)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وداهمت قوات الاحتلال منطقة الحاووز بالخليل وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها، معاوية دوفش، وعارف دوفش، جميل مجاهد، وإياد اسماعيل مجاهد، وأسامة النتشة، وحمدي اسكافي.