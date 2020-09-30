أذربيجان تنفي إسقاط طائرة أرمينية من قبل تركيا

وكذب رئيس المركز الإعلامي للوزارة، العقيد فاغيف درغاهلي، في بيان، الادعاء الأرميني بإسقاط طائرة تابعه لجيشها من قبل طائرة تركية، متهما أرمينيا بنشر الأخبار الإستفزازية.



وأضاف درغاهلي: "أرمينيا تحاول لفت أنظار الرأي العام الدولي بأخبار استفزازية".



وأكد درغاهلي أن "خبر إسقاط طائرة أرمينية من طراز سو-25 في سماء قره باغ من قبل طائرة إف-16 التركية، الوارد في وسائل الإعلام الأرمينية، هو خبر كاذب، ومن خيال آلة الدعاية العسكرية الأرمنية".



وتناقلت وسائل إعلام محلية أرمينية خبرا مفاده أن طائرة "إف-16" التركية أسقطت طائرة تابعة للجيش الأرميني.



وتعد الاشتباكات، التي تتبادل أذربيجان وأرمينيا الاتهام بالمسؤولية عن اندلاعها، الأعنف بينهما منذ عام 2016، في اقليم ناغورنو كاراباخ، الذي يقع داخل الأراضي الأذرية، وتقطنه أغلبية أرمينية، ما يجدد المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، التي تعد ممرا لخطوط الأنابيب، التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.



ولتفادي تدحرج الاشتباكات إلى حرب شاملة، تتسارع الدعوات والاتصالات الدولية، لاحتواء التصعيد، حيث طالبت كل من الأمم المتحدة وايران وروسيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بوقف فوري لإطلاق النار في الإقليم المتنازع عليه، والعودة إلى المفاوضات.