أذربيجان تدمر منظومة صواريخ ‘‘اس-300‘‘ الأرمنية في قره باغ

وقالت المكتب الصحفي للوزارة ،أمس الثلاثاء، أثناء القتال في إقليم شوشاكيند ، منطقة خوجافيند (خط التماس في قره باغ) ، تم تعطيل نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 .



في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن منظومات S-300 الأرمنية التي تحمي المجال الجوي ليريفان قد أخرجت من الخدمة القتالية وأرسلت باتجاه قره باغ.



واندلعت اشتبكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة أخرى، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.



وكان إقليم قره باغ قد انفصل جراء نزاع مسلح عن أذربيجان، التي كان جزءا منها في الحقبة السوفيتية، وأعلن عن استقلاله عام 1991.



إلا أنه لم تعترف بالإقليم أي دولة في العالم بما فيها أرمينيا، رغم ما يربطها من علاقات وثيقة بالإقليم الذي يعتبره الأرمن جزءا من أراضيهم التاريخية.



وتعد الاشتباكات، التي تتبادل أذربيجان وأرمينيا الاتهام بالمسؤولية عن اندلاعها، الأعنف بينهما منذ عام 2016، في اقليم ناغورنو كاراباخ، الذي يقع داخل الأراضي الأذرية، وتقطنه أغلبية أرمينية، ما يجدد المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.