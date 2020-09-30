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الأربعاء 30 أيلول 2020 ساعة 12:10

الأردن..حظر التجوّل الشامل في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين

الأردن..حظر التجوّل الشامل في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين
وأكدت خلية الأزمة أنه سيتمّ لاحقاً النظر في إمكانيّة تمديد قرار العزل وحظر التجوّل الشامل، في سياق الحالة الوبائيّة.

وأشارت الخلية إلى تفويض محافظ البلقاء، باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 6 وفيات، و823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وأشارت الوزارة إلى تسجيل 137 حالة شفاء.

ومخيم البقعة هو واحد من مخيمات "الطوارئ" الستة في الأردن، التي تم تأسيسها في عام 1968 بهدف استيعاب اللاجئين الفلسطينيين والنازحين الذين تركوا الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1967. ويقع أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في الشتات، على بعد 20 كيلومترا شمال مدينة عمان، فوق مساحة 1,4 كيلومتر مربع (عند تأسيسه).

ويوجد في المخيم، ما يزيد على 104 ألف لاجئ مسجل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تقدم خدماتها للمخيم من خلال 16 مدرسة ومركزًا لتوزيع الأغذية، ومركزين صحيين أوليين، ومركز إعادة تأهيل مجتمعي، ومركز واحد لبرامج المرأة.
رقم : 889337
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