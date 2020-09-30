الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 30 أيلول 2020 ساعة 12:15

إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة

إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
وفي الرد على البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول الغربية في انتقاد حقوق الانسان في ايران قال بقائي هامانة في كلمته الثلاثاء خلال الاجتماع الـ 45 لمجلس حقوق الانسان: ان الاتهامات المطروحة في هذا البيان تفتقد لادلة رصينة، وهي مبنية غالبا على اساس معلومات محرفة وناقصة حول ملفات افراد محددين.

واعتبر بقائي حقوق الانسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عناصر مرتبطة بعضها ببعض وغير قابلة للفصل واضاف: لقد ثبت في الماضي ايضا بان التدخلات الاجنبية تتناقض ذاتيا مع ترويج كل من هذه الحقوق.

وتابع بقائي هامانة: ان ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتحسين حقوق الانسان في جميع ابعادها بصورة دائمة لن تتزعزع رغم الاتهامات المنظمة والغطرسة واجراءات الحظر غير القانونية والحاقدة وضغوط الولايات المتحدة ضد بلادي.

واعتبر سفير ايران في جنيف التحديات التي تواجهها ايران ازاء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ذات وجهين؛ فهي من جانب ناتجة عن الاجراءات التعسفية والاحادية واللاانسانية التي تفرض على ايران بصورة شريرة وهي من جانب اخر تنتهك المبادئ الاساسية لحقوق الانسان للمواطنين الايرانيين في مجال الصحة والحياة عبر غلق الطريق امام ايران للحصول على الادوية والمعدات الطبية.

واعتبر اجراءات الحظر الاجرامية الاميركية بانها العنصر الاساس في انتهاك حقوق الانسان ضد الشعوب المستهدفة واضاف: ان تلك الدول التي بادرت الى اصدار البيان المشترك ضد ايران تجاهلت عن قصد هذا الجور الجسيم والظلم الصارخ علما بانها شريكة في التداعيات الناجمة عن الممارسات الاجرامية الاميركية بسبب عدم التزامها بتعهداتها تجاه ايران ومواكبتها للسلوكيات غير القانونية الاميركية.

وتابع السفير بقائي هامانة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدرك جيدا الاهمية الملحوظة للتعاطي البناء مع جميع الاطراف المسؤولة ولا تعتبر حقوق الانسان اداة للتساوم في مسار محاباة الاصدقاء ومعارضة الاعداء.

واشار بقائي الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب بالحوار على اساس الاحترام مع جميع الاطراف المهتمة بمجال تنمية حقوق الانسان واضاف: لقد كان لنا تعاط سابق ومثمر مع آليات حقوق الانسان في اطار منظمة الامم المتحدة ومنها مكتب المفوضة العليا.

واكد استقلالية جهاز القضاء في الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي ملتزمة بالبروتوكولات القانونية المطابقة لقوانين والتزامات البلاد وفقا للوثائق الدولية التي قبلت بها.
واكد بانه ليس من حق اي مجموعة وحكومة فرض طريقة تفكيرها او نظامها القانوني على الاخرين وقال: ان نظام القوانين الداخلية للدول يوضع وفق الاحداثيات والمناهج السائدة في كل مجتمع والمبادئ المشتركة بين الشعوب ولا بد من احترامه كمظهر لحق سيادة الدول.
رقم : 889338
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
30 أيلول 2020
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
30 أيلول 2020
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
30 أيلول 2020
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
30 أيلول 2020
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء 'داعش' بالعراق وسورية ولبنان
29 أيلول 2020
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
29 أيلول 2020
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
29 أيلول 2020
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
29 أيلول 2020
روحاني يؤكد اهتمام إيران بتطوير وتعميق التعاون مع سلطنة عمان
روحاني يؤكد اهتمام إيران بتطوير وتعميق التعاون مع سلطنة عمان
29 أيلول 2020
اللواء سلامي: قبرنا احلام أميركا السياسية لتحقيق الشرق الأوسط الجديد
اللواء سلامي: قبرنا احلام أميركا السياسية لتحقيق الشرق الأوسط الجديد
29 أيلول 2020
لماذا شنّ المعلم هجوماً شرساً على تركيا؟
لماذا شنّ المعلم هجوماً شرساً على تركيا؟
29 أيلول 2020
تاريخ الانتفاضة يعيد نفسه.. هل يكون التطبيع شرارة لانتفاضة ثالثة؟
29 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس