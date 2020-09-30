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الأربعاء 30 أيلول 2020 ساعة 14:00

حماس: السياسة الاستيطانية بالضفة تُكذّب ادّعاءات المطبعين

حماس: السياسة الاستيطانية بالضفة تُكذّب ادّعاءات المطبعين
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم ،في تصريح مكتوب له اليوم الأربعاء: "إن هذه الادعاءات كانت لتضليل الرأي العام العربي لتمرير جريمة التطبيع".

وكان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، زعم بأن الإمارات تمكنت عبر توقيعها معاهدة مع "إسرائيل" وبجهود أمريكية من تجميد قرار الضم وفتح آفاق جديدة واسعة لتحقيق سلام شامل في المنطقة.

كما اعتبر قاسم، أن ما كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" عن قيام الاحتلال بهدم 506 مبنى في الضفة الغربية، يؤكد استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، قد كشف عن، الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت أكثر من 506 مبان فلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ بداية العام الجاري، بحجة البناء غير المرخص.

وتزعم سلطات الاحتلال، أن أوامر الهدم تأتي بسبب عدم وجود تراخيص للبناء، لكن حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص يُعد أمرا شبه مستحيل، بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، ما يترك السكان بلا خيار سوى البناء دون ترخيص.
رقم : 889358
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