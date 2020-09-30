أرمينيا تنفي تدمير منظومة ‘‘إس-300‘‘ التابعة لها

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع لـ"سبوتنيك": "هذه المعلومات لا تتوافق مع الواقع".



وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، قد أعلنت في وقت سابق أنها دمرت منظومة صواريخ "إس -300" تابعة للقوات الجوية الأرمينية على خط المواجهة في منطقة قره باغ.



وقالت: بالأمس، أثناء القتال في منطقة شوشكند بمنطقة خوجافيند، تم تعطيل نظام الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-300" للعدو.



في وقت سابق، ذكرت الوزارة أن صواريخ "إس-300" الأرمينية، التي غطت المجال الجوي ليريفان، أزيلت من الخدمة القتالية وأرسلت باتجاه ناغورني قاره باغ.



وفي صباح هذا اليوم أيضًا، قالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إن طائرتين مسيرتين للقوات المسلحة الأذربيجانية تم إسقاطهما فوق ستيباناكيرت ليلاً.