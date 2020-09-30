ماكرون: تصريحات أنقرة بشأن قره باغ متهورة وخطيرة

وحذر ماكرون ،أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في العاصمة اللاتفية ريغا، من أن "الخطاب الحربي" الذي تعتمدته أنقرة يشجع أذربيجان على مواصلة القتال بهدف استعادة السيطرة على قره باغ، واصفا التصريحات التركية بأنها "متهورة وخطيرة".



وشدد الرئيس الفرنسي على أن المواقف التركية إزاء الموضوع غير مقبولة، مقرا في الوقت نفسه بعدم امتلاكه أدلة تثبت تورط تركيا في النزاع بشكل مباشر.



وأكد ماكرون أنه ينوي بحث الموضوع في وقت لاحق من اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وغدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكون باريس وموسكو وواشنطن رؤساء مشاركين في مجموعة مينسك الخاصة بتسوية الوضع في قره باغ التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وسبق أن أعلن الجانب التركي عن استعداده لتقديم أي نوع من الدعم تطلبه أذربيجان على خلفية التصعيد الجديد في قره باغ.



وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مؤكدا استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري لأذربيجان في حال قررت "استعادة السيادة" على قره باغ عسكريا.



واضاف اوغلو: ماكرون لا يعرب عن قلقه إزاء الأراضي الأذربيجانية، وتضامنه مع أرمينيا يعني دعمه للاحتلال" حسب قوله.



ومن جهة اخرى، قال ممثل وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، إن مؤسسته تمكنت من التقاط وتسجيل مكالمات بين طيارين في قره باغ باللغة التركية.