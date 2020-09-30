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الأربعاء 30 أيلول 2020 ساعة 15:08

تسجيل 3582 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 380 الفا

تسجيل 3582 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 380 الفا
وقالت لاري اليوم الاربعاء في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3582 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى 457219 من ضمنهم 4093 في حالة حرجة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 380956 فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 183 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 26169 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 4 ملايين و 14 الفا و 821 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت: ان محافظات طهران واصفهان وقم وآذربيجان شرقي وخراسان جنوبي وسمنان وقزوين ولرستان واردبيل وخوزستان وكرمانشاه وكهكيلوية وبوير احمد وكيلان وبوشهر وزنجان وايلام وخراسان رضوي ومازندران وجهارمحال وبختياري والبرز وآذربيجان غربي وكرمان ومركزي وخراسان شمالي وهمدان ويزد، هي الان في الحالة الحمراء، فيما محافظات كردستان وهرمزكان وفارس وكلستان هي الان في حالة الانذار.
رقم : 889374
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